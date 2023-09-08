CHP, 7456 Sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu
CHP, 7456 Sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu
50 m2 Arsa alın, Aylık 3.000 TL Kira Geliri Kazanın..
50 m2 Arsa alın, Aylık 3.000 TL Kira Geliri Kazanın..
Sponsorlu İçerik
'Depremzedeleri evlerine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak doğru olmaz'
'Depremzedeleri evlerine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak doğru olmaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Danıştay saldırganı Arslan'ın cezaevindeki ölümüne takipsizlik
Danıştay saldırganı Arslan'ın cezaevindeki ölümüne takipsizlik
'Şu anda gündemimizde 2 maddelik bir anayasa değişikliği var'
'Şu anda gündemimizde 2 maddelik bir anayasa değişikliği var'
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Halk Sağlığı Haftası' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Halk Sağlığı Haftası' paylaşımı
Kamuya taşıt alımında yeni dönem
Kamuya taşıt alımında yeni dönem
Hekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler başladı
Hekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler başladı
Ailelere 'süper enfeksiyon' uyarısı: En az 5 gün okula gitmemeli
Ailelere 'süper enfeksiyon' uyarısı: En az 5 gün okula gitmemeli
İlk kez deneniyor! Orman yangınlarına karşı yeni önlem
İlk kez deneniyor! Orman yangınlarına karşı yeni önlem
Tapu bilgilerinin çalınmaması için 'e-Devlet şifrelerini sık sık değiştirin' önerisi
Tapu bilgilerinin çalınmaması için 'e-Devlet şifrelerini sık sık değiştirin' önerisi
MEB'den liselerde yapılacak sınavlar ile ilgili yeni düzenleme
MEB'den liselerde yapılacak sınavlar ile ilgili yeni düzenleme
Ağustos ayında en çok borsa kazandırdı
Ağustos ayında en çok borsa kazandırdı
Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınacak
Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınacak
Türkiye Şeker Fabrikaları'na 613 geçici işçi alınacak
Türkiye Şeker Fabrikaları'na 613 geçici işçi alınacak
Bakan Yerlikaya: Bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
Bakan Yerlikaya: Bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
YÖK'ten depremden etkilenen 4 ildeki üniversite öğrencilerine ilişkin kararlar
YÖK'ten depremden etkilenen 4 ildeki üniversite öğrencilerine ilişkin kararlar
Öğrenci zammı kirayı uçurdu: Veliler satılık ev peşine düştü
Öğrenci zammı kirayı uçurdu: Veliler satılık ev peşine düştü
OVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti
OVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti
Kamuda araç israfını sona erdirmek için 'havuz sistemi'
Kamuda araç israfını sona erdirmek için 'havuz sistemi'
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e rekor ceza
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e rekor ceza
Diyanet'ten Metin Külünk hakkında suç duyurusu
Diyanet'ten Metin Külünk hakkında suç duyurusu
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 12'nci haftaya taşıdı
MB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 12'nci haftaya taşıdı
İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut'un iadesi istendi
İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut'un iadesi istendi
Mobil bankacılık açıkken telefonu sakın başkasına vermeyin
Mobil bankacılık açıkken telefonu sakın başkasına vermeyin
Borsa gördüğü en yüksek seviye rekorunu yeniledi
Borsa gördüğü en yüksek seviye rekorunu yeniledi
Valilik ve Başsavcılıktan hastanedeki bıçaklanma olayıyla ilgili açıklama
Valilik ve Başsavcılıktan hastanedeki bıçaklanma olayıyla ilgili açıklama
Türkiye'de ilk kez görüldü! 'İçmeden sarhoş' eden hastalık
Türkiye'de ilk kez görüldü! 'İçmeden sarhoş' eden hastalık
'Emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz'
'Emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz'
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Depremzedeleri evlerine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak doğru olmaz'

"Şu anda 1 milyon 900 binden fazla insan evinde değil ve dışarıdaysa, konteyner kentinde yaşıyorsa veya kira parasını veriyorsa onları evlerine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak çok doğru olmaz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 17:55, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 18:57
Yazdır
'Depremzedeleri evlerine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak doğru olmaz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şu anda 1 milyon 900 binden fazla insan evinde değil ve dışarıdaysa, konteyner kentinde yaşıyorsa veya kira parasını veriyorsa onları evlerine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak çok doğru olmaz." dedi.

Özhaseki, Kocasinan Belediyesinin 38 yeni aracının hizmete sunulması nedeniyle Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, şehirlerin medeniyetlerin doğduğu yerler olduğunu söyledi.

Şehirleri canlı organizmaya benzeten Özhaseki, insanların hayatına da çok benzeyen şehirlere ihtimam gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Yerel yöneticilerin zamanın ruhunu okuyarak şehrin ihtiyaçlarını tespit edip hep birlikte onun peşinde koşmaları gerektiğini anlatan Özhaseki, şehirlerin geleceğinin o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılı olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden bahseden Özhaseki, "Bu depremlerden 14 milyon insanımız etkilendi. 18 şehirde hissedildi ve hasarlar var. Orada 680 bin civarında konut yıkıldı. 170 bin kadar da dükkan, iş yeri, ahır gibi tek katlı yerlerimiz yıkıldı. Bu, büyük bir hasar. 50 binden fazla canımızı toprağa verdik. Bunun acısını zaten söylemeye gerek yok. Maddi hasarı sorarsanız 100 milyar doların üzerinde olduğu her seferinde ifade ediliyor. Kolay değil. Bu para harcanacak ve nihayetinde bütçeye yük olarak geliyor. Enflasyonu dizginlemede de maliyenin işini iyice zorlaştırıyor. Ama o hasarın giderilmesi lazım." diye konuştu.

Depremin ardından bütün bakanlıklar, belediyeler ve vatandaşların da katkılarıyla deprem bölgesine yardıma gidildiğini vurgulayan Özhaseki, sadece Kayseri'den 1000 tır yardım malzemesi gönderildiğini ifade etti.

- "Çok şükür ülkülerimiz de aynı bizim, hedeflerimiz de aynı"

AK Parti'li belediyeleri depremin etkilediği bölgelerde görevlendirdiklerini, bunu yaparken o bölgelerdeki belediyelerin hangi partiden olduğuna bakmadıklarını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"İnsan, bizim insanımız. Aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Aynı toprağı paylaşıyoruz. Çok şükür ülkülerimiz de aynı bizim, hedeflerimiz de aynı. İnsanımıza hizmet ettik. Her bir tarafa koştuk, gayret ettik. Bizim gibi gayret eden birçok insan vardı. Zannedersem herkes, 85 milyon insan o günlerde akşam keyifle evinde oturup da çorbasını içip televizyonda dizi falan izleyememiştir. Gözyaşlarına boğulmuştur. Kumbaralardaki paraları bozduran çocukları gördük. Haccını erteleyip oraya, AFAD'a yardım ederek, 'Allah nasip ederse sonra giderim' diyenlere rastladık. Bisikletini satıp AFAD'a yardım olarak makbuz yatıran çocukları bile gördük. Biz millet olarak o hüznü çektiğimiz gibi yaraları sarmak için de gayret ediyoruz, böyle bir milletiz. O bölgelere gelen ne kadar yabancı insanlar varsa onların hepsi de şunu söylemişlerdir, 'Bu depremin eğer dörtte biri bizde olsaydı biz altından kalkamazdık.' Evet, Almanya'da sel basan yerleri gördük. Amerika'da kasırganın vurduğu yerleri gördük. Aradan bir, iki sene geçtiği zaman küçük mevzi olaylarda bile el konulamadığı için oradaki insanların isyanına şahitlik ettik."

Depremin hasarlarını ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirten Özhaseki, tüm bakanlıklarla adeta o bölge için seferber halinde olduklarını dile getirdi.

- "Her gittiğimiz yerde vatandaşlar bizlere teşekkür ediyor"

Özhaseki, şu anda 200 binden fazla konutun inşaatını başlattıklarını aktararak, konuşmasına şöyle devam etti:

"İnşallah onlar 3 ay sonra başlamak üzere peyderpey sahiplerine, hak sahiplerine dağılacak. Bu arada yerinde dönüştürmek isteyenlere de destek vereceğiz dedik. 200 binden fazla vatandaşımız da 'Evet, biz yerinde yapacağız. Bize destek verin' dediler. Onlar için de zaten şimdi çalışma başlıyor. Kurallarımızı koyduk. Yapacaklarımızı ifade ettik. Orada çok hızlı vaziyet alarak devlet ve hükümet olarak ne yapılması icap ediyorsa emin olun en hızlı biçimde yapıyoruz. Her gittiğimiz yerde de vatandaşlar bizlere teşekkür ediyor, 'Allah razı olsun' diyorlar. Biraz belki fedakarlık ediyoruz. Nihayetinde bizim bakanlık başka belediye başkanlarına da kredi veren, hibe veren, işlerine yardımcı olan bir bakanlık. Bu dönemde veremiyoruz. Gelen arkadaşlara 'kusura bakmayın' diyoruz. Deprem diye bir gerçeklik var. 'Deprem bölgesinde insanlar orada bizden yardım beklerken başka taraftaki projelere para ayıramıyoruz' diyoruz. Onlardan da anlayış bekliyoruz. Hakikaten şu anda 1 milyon 900 binden fazla insan evinde değil ve dışarıdaysa, konteyner kentinde yaşıyorsa veya kira parasını veriyorsa onları evlerine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak çok doğru olmaz. Biz önce o borcumuzu ödemeliyiz. O insanlar güvenle evlerine oturmalılar, sonra bize dua etmeliler."

Deprem bölgesine yapılan evlerde özellik aradıklarını ve iyi olması yönünde çalıştıklarını anlatan Özhaseki, "Çünkü biz büyük devletler kurmuş, büyük medeniyetlere imza atmış bir milletin çocuklarıyız. Bizim ecdadımızın en önemli isimlerinden biri de Mimar Sinan'dır. En zor zamanlarda yaptığı eserler 400-500 sene ayakta." diye konuştu.

Konuşmanın ardından 38 yeni araç hizmete sunuldu.

Bu Habere Tepkiniz