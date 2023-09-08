Gaziantep'te hastanede temizlik görevlisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Hastanede çalışan bir temizlik görevlisinin eşi olduğu öğrenilen şüpheli Ö.F. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan M.Y, dün husumetli olduğu iddia edilen Ö.F'in saldırısına uğramış, aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.

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