Sakarya'da bir kişi orman yolunda ölü bulundu

Ayrıca olayla ilgili şüpheli A.C'nin ailesinden 5 kişinin daha gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede cenazenin C.A'ya ait olduğu belirlendi.

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