Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 18:51, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 18:54
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,8290
|26,8300
|26,8500
|26,8510
|Avro
|28,6880
|28,6890
|28,8150
|28,8160
|Sterlin
|33,3440
|33,4590
|33,4290
|33,5460
|İsviçre Frangı
|29,9500
|30,1000
|30,0320
|30,1820
|ANKARA
|ABD Doları
|26,7990
|26,8790
|26,8200
|26,9000
|Avro
|28,6480
|28,7280
|28,7750
|28,8550
|Sterlin
|33,2840
|33,4940
|33,3690
|33,5790