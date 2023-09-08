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Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2023 22:37, Son Güncelleme : 08 Eylül 2023 22:39
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Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 ABY 339 plakalı otomobil, Sıralı Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü kurtulurken, ekiplerce yapılan arama çalışmalarında, Seyit Süleyman (2), İshak (1) ve Zehra İnan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Cesetler otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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