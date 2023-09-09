Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 FETÖ şüphelisi yakalandı

İlçede düzenlenen bir başka operasyonda ise Fethiye Körfezi açıklarında yasa dışı yollarla ülkeden çıkış yapmaya çalışan yelkenli tekneye operasyon düzenlendi.

Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethiye ilçesinde FETÖ üyeleri ve göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

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