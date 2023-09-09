Emeklilere çifte maaş: Ek gelir sağlayacak, aylıkta kesinti olmayacak
Emeklilere çifte maaş: Ek gelir sağlayacak, aylıkta kesinti olmayacak
Yargıtay'dan boşanma davasında dikkat çeken karar: O mesajlar delil sayılmadı
Yargıtay'dan boşanma davasında dikkat çeken karar: O mesajlar delil sayılmadı
Meclis'in ilk mesaisi torba kanun olacak
Meclis'in ilk mesaisi torba kanun olacak
TL yabancı radarına girdi
TL yabancı radarına girdi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Teknik öğretmenlere 75 puan şartı getirildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Teknik öğretmenlere 75 puan şartı getirildi
Hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atamaları tamamlandı
Hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atamaları tamamlandı
30. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
30. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
'Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyoruz'
'Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyoruz'
Hasta ile hekim arasındaki şiddete ilişkin inceleme başlatıldı
Hasta ile hekim arasındaki şiddete ilişkin inceleme başlatıldı
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'nın güçlü bağlılığını takdir ediyoruz
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'nın güçlü bağlılığını takdir ediyoruz
CHP, 7456 Sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu
CHP, 7456 Sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu
'Depremzedeleri evlerine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak doğru olmaz'
'Depremzedeleri evlerine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak doğru olmaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Danıştay saldırganı Arslan'ın cezaevindeki ölümüne takipsizlik
Danıştay saldırganı Arslan'ın cezaevindeki ölümüne takipsizlik
'Şu anda gündemimizde 2 maddelik bir anayasa değişikliği var'
'Şu anda gündemimizde 2 maddelik bir anayasa değişikliği var'
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Halk Sağlığı Haftası' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Halk Sağlığı Haftası' paylaşımı
Kamuya taşıt alımında yeni dönem
Kamuya taşıt alımında yeni dönem
Hekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler başladı
Hekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler başladı
Ailelere 'süper enfeksiyon' uyarısı: En az 5 gün okula gitmemeli
Ailelere 'süper enfeksiyon' uyarısı: En az 5 gün okula gitmemeli
İlk kez deneniyor! Orman yangınlarına karşı yeni önlem
İlk kez deneniyor! Orman yangınlarına karşı yeni önlem
Tapu bilgilerinin çalınmaması için 'e-Devlet şifrelerini sık sık değiştirin' önerisi
Tapu bilgilerinin çalınmaması için 'e-Devlet şifrelerini sık sık değiştirin' önerisi
MEB'den liselerde yapılacak sınavlar ile ilgili yeni düzenleme
MEB'den liselerde yapılacak sınavlar ile ilgili yeni düzenleme
Ağustos ayında en çok borsa kazandırdı
Ağustos ayında en çok borsa kazandırdı
Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınacak
Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınacak
Türkiye Şeker Fabrikaları'na 613 geçici işçi alınacak
Türkiye Şeker Fabrikaları'na 613 geçici işçi alınacak
Bakan Yerlikaya: Bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
Bakan Yerlikaya: Bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
YÖK'ten depremden etkilenen 4 ildeki üniversite öğrencilerine ilişkin kararlar
YÖK'ten depremden etkilenen 4 ildeki üniversite öğrencilerine ilişkin kararlar
Öğrenci zammı kirayı uçurdu: Veliler satılık ev peşine düştü
Öğrenci zammı kirayı uçurdu: Veliler satılık ev peşine düştü
OVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti
OVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Meclis'in ilk mesaisi torba kanun olacak

TBMM'nin yeni yasama döneminde önündeki gündem başlıkları için de ekonomi torba yasa teklifi geniş yer tutuyor. 1 Ekim'de açılacak Meclis, usul ve tüzük gereği ihtisas komisyonlarının çalışmasıyla yasama faaliyetlerine başlayacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 08:05, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 08:14
Yazdır
Meclis'in ilk mesaisi torba kanun olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni döneme yoğun bir gündemle 'merhaba' diyecek. TBMM'nin yeni yasama döneminde önündeki gündem başlıkları için de ekonomi torba yasa teklifi geniş yer tutuyor. 1 Ekim'de açılacak Meclis, usul ve tüzük gereği ihtisas komisyonlarının çalışmasıyla yasama faaliyetlerine başlayacak.

BÜTÇEDEN ÖNCE

Edinilen bilgiye göre, bakanlıklarda yürütülen çalışmaların sonuna gelindi. Çalışmalar, kapsamlı bir torba kanun teklifinde birleştirilecek. Teklif metninde turizm, sanayi, sağlık, teknoloji ve ticaret hayatına ilişkin düzenlemeler yer alacak. Torba yasa teklifinin, bütçe maratonun komisyon ayağı başlamadan Plan ve Bütçe Komsiyonu'nundan geçerek, Genel Kurul'a inmesi ve yasalaşması bekleniyor.

TEKLİFTE NELER OLACAK?

Torba yasa teklifinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının bir süredir üzerinde durduğu günlük kiralanan evler düzenlemesinin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teknoloji geliştirme bölgelerine dönük çalışması da yer alacak. Sağlık Bakanlığı, Rekabet Kurulu ve TÜBİTAK'ın taleplerin bulunduğunu bildiren kaynaklar, torba yasa üzerindeki çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Uğur Duyan

Bu Habere Tepkiniz