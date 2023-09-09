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Yargıtay'dan boşanma davasında dikkat çeken karar: O mesajlar delil sayılmadı

İstanbul'da bir boşanma davasında kadının dava açıldıktan sonra kocasına attığı tehdit ve hakaret mesajlarını yerel mahkeme kusur saydı. Yargıtay ise 'Dava sürecindeki hakaret, davada delil sayılamaz' dedi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 08:14, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 08:29
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Yargıtay'dan boşanma davasında dikkat çeken karar: O mesajlar delil sayılmadı

Mine Y. ile Ekrem Y. çifti, İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesi'nde açtıkları boşanma davasından bir süre sonra vazgeçti.

Sonraki süreçte tekrar mahkemenin yolunu tutan çift, boşanmak istedi. Ancak mahkeme, çiftin tekrar bir araya geldiğini, önceki olayları hoşgörüyle karşıladığını belirterek davanın reddine karar verdi.

Çift bu karara itiraz etti. Ekrem Y. karısının tehdit ve hakaret mesajları attığını belirtti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, Mine Y.'yi mesajlar nedeniyle kusurlu buldu ve davanın kabul edilmiş olması gerektiğini karar verdi. Haksız bulunan Mine Y. karara itiraz etti, dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.

Daire, hakaret ve tehdit içerikli yazışmaların dava açıldıktan sonraya ait olduğunu belirtti ve dava tarihinden sonraki olayların boşanma davasında taraflara kusur olarak yüklenemeyeceğine dikkat çekti.

Bu sebeple tarihi belli olmayan telefon yazışmaları ile çözümlerinde geçen hakaret ve tehditlerin kadına kusur olarak yüklenemeyeceği belirtilerek, erkeğin boşanma davasının reddine karar verilmesi gerektiği kaydedildi.

Dilhan Dumanoğlu

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