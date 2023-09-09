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Meteoroloji il il uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Rize çevreleri, Artvin'in kuzeyinde, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin'in kuzeyi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Hatay'ın kuzeyinde, Ağrı çevreleri, Van'ın kuzey kesimleri ve Iğdır'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 08:32, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 08:31
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Meteoroloji il il uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun Kuzeydoğusu ve Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri, Artvin'in kuzeyinde, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin'in kuzeyi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Hatay'ın kuzeyinde, Ağrı çevreleri, Van'ın kuzey kesimleri ve Iğdır'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğudan (40-60 km/saat), Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YAĞIŞ UYARISI:Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin'in kuzeyi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Hatay'ın kuzeyinde, Ağrı çevreleri, Van'ın kuzey kesimleri ve Iğdır'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (40-60 km/saat), Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatıdan kuvvetli kuvvetli (50-75 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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