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6 katlı apartman cami görenleri hayrete düşürüyor

Gümüşhane'de olumsuz arazi şartları nedeniyle kayalık alanda inşa edilen ve çevre sakinleri tarafından "6 katlı cami" olarak isimlendirilen caminin inşaatında sona gelinirken, cami ilginç mimarisi ile görenleri hayrete düşürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 10:46, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 10:48
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6 katlı apartman cami görenleri hayrete düşürüyor

Gümüşhane'nin Oltanbey mahallesinde yapımına 2014 yılında başlanan ve mahallenin kayalık arazisi ve yer sıkıntısı nedeniyle 5 kat üzerine inşa edilen cami mimarisiyle görenleri şaşırtıyor.

Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldığı öğrenilen ve kısa bir süre içerisinde tamamlanacak olan binanın ilk 2 katı market ve kafeterya, 3 katı ise kız Kuran Kursu olarak hizmet verirken, en üst katında da bin kişilik 2 katlı Mescid-i Aksa Camii yer alıyor.

Caminin arazi şartları ve arsa sıkıntısı nedeniyle 5 kat üzerine inşa edildiğini söyleyen inşaat sorumlusu Mürsel Gergin, vatandaşların alttaki katların kullanım amacını bilmediğinden burayı 6 katlı cami olarak adlandırdığını ve caminin girişinin üst kısımda bulunan yol üzerinde olduğunu söyledi.

"6 katlı cami mi olur diyorlar"

İnşaatın bitmek üzere olduğunu ve destek beklediklerini söyleyen inşaat sorumlusu Mürsel Gergin, "Burası kayalık bir semtti. Burada kayaları kırarak konutlar yapıldı. Konutlar yapılırken bu arazi de ibadet alanı olarak belirlendi. Buraya hem bir cami hem de Kuran kursu ve yurt olarak yapalım diye yola çıktık. Tabi bildiğiniz gibi Gümüşhane'de arsa sorunu çok. Her taraf kayalıklarla dolu, arsa olmadığı için bu kayalıkları kırarak yaptık. Buradan 10 bin metreküp taş çıkardık. Burada alanımız kısıtlı olduğundan ve zeminde yüksek olduğundan dolayı burayı 5 kat yaptık ve camimizin girişini yukarıdaki yoldan verdik ama alttan göründüğü zaman 5 kat olarak görünüyor. Binanın alt katı market olarak kullanılıyor, buranın kira geliri Kuran kursumuzun hizmetlerinde kullanılıyor. Üstündeki 3 kat kız Kuran kursu olarak hizmet veriyor. Yaşlılarımızın çıkabilmesi için asansör de var. Tabi burada gönül isterdi ki tek katlı camilerimiz olsun ancak burada arsa sıkıntısı olması dolayısıyla böyle yaptık daha verimli kullanmak adına. Olumlu ve olumsuz tepkiler oluyor bunları biz kabul ediyoruz. 6 katlı cami olur mu diyorlar ancak alttaki katların ne amaçla kullanıldığını bilmedikleri için üstteki kubbeye bakarak caminin 6 kat olduğunu zannediyorlar" dedi.

"Müteahhit günahlarını affettirmek için yaptı"

Özellikle şehir dışından gelen vatandaşların camiye ilgi gösterdiğini söyleyen Zülküf Köprülü, "Genellikle anayolu kullanan yabancı vatandaşların dikkatini çekiyor; '6 katlı cami mi olur' diye. İmkanlar kısıtlı olduğu için böyle bir şey yapıldığını söylüyoruz insanlara. 'Burayı yapan müteahhit 6 katlı bina yaptı üstüne de cami yaptı, demek ki günahları çok günahlarını affettirmek için yaptı' diyenler oluyor" diye konuştu.

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