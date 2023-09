Kamyon cenaze için toplanan kişilerin arasına daldı: 5 ölü, 25 yaralı

Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene katılmak için halkın toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın kara yolundan gelen bir kamyon kalabalığın arasına daldı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Freni boşaldığı belirtilen kamyonun çarpması sonucu yaralananların olduğu ifade edildi.

Olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu da kaydedildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer şu an olay yerine seyir halinde olduğunu belirterek, "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu." açıklamasında bulundu.

- Şoför gözaltında

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise şunları kaydetti:

"Olay vahameti açısından 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olayın şüphelisi sürücü gözaltına alındı. Şu an için 5 ölümüz var. Kazada ağır yaralıların da olduğu, 25 vatandaşımız yaralandı. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor."