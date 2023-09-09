6 kişiye mezar olan bungalov evler ile ilgili soruşturmada 2 kişi tutuklandı

MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
Kamyon cenaze için toplanan kişilerin arasına daldı: 5 ölü, 25 yaralı
Kamyon cenaze için toplanan kişilerin arasına daldı: 5 ölü, 25 yaralı
Togg, elektrikli otomobil satışlarının lokomotifi oldu
Togg, elektrikli otomobil satışlarının lokomotifi oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakanlığın fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirleri piyasayı rahatlattı
Bakanlığın fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirleri piyasayı rahatlattı
Maaş zamları için yeni sistem geliyor
Maaş zamları için yeni sistem geliyor
Emeklilere çifte maaş: Ek gelir sağlayacak, aylıkta kesinti olmayacak
Emeklilere çifte maaş: Ek gelir sağlayacak, aylıkta kesinti olmayacak
Yargıtay'dan boşanma davasında dikkat çeken karar: O mesajlar delil sayılmadı
Yargıtay'dan boşanma davasında dikkat çeken karar: O mesajlar delil sayılmadı
Meclis'in ilk mesaisi torba kanun olacak
Meclis'in ilk mesaisi torba kanun olacak
TL yabancı radarına girdi
TL yabancı radarına girdi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Teknik öğretmenlere 75 puan şartı getirildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Teknik öğretmenlere 75 puan şartı getirildi
Hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atamaları tamamlandı
Hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atamaları tamamlandı
30. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
30. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
'Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyoruz'
'Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyoruz'
Hasta ile hekim arasındaki şiddete ilişkin inceleme başlatıldı
Hasta ile hekim arasındaki şiddete ilişkin inceleme başlatıldı
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'nın güçlü bağlılığını takdir ediyoruz
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'nın güçlü bağlılığını takdir ediyoruz
CHP, 7456 Sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu
CHP, 7456 Sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu
'Depremzedeleri evlerine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak doğru olmaz'
'Depremzedeleri evlerine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak doğru olmaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Danıştay saldırganı Arslan'ın cezaevindeki ölümüne takipsizlik
Danıştay saldırganı Arslan'ın cezaevindeki ölümüne takipsizlik
'Şu anda gündemimizde 2 maddelik bir anayasa değişikliği var'
'Şu anda gündemimizde 2 maddelik bir anayasa değişikliği var'
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Halk Sağlığı Haftası' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Halk Sağlığı Haftası' paylaşımı
Kamuya taşıt alımında yeni dönem
Kamuya taşıt alımında yeni dönem
Hekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler başladı
Hekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler başladı
Ailelere 'süper enfeksiyon' uyarısı: En az 5 gün okula gitmemeli
Ailelere 'süper enfeksiyon' uyarısı: En az 5 gün okula gitmemeli
İlk kez deneniyor! Orman yangınlarına karşı yeni önlem
İlk kez deneniyor! Orman yangınlarına karşı yeni önlem
Tapu bilgilerinin çalınmaması için 'e-Devlet şifrelerini sık sık değiştirin' önerisi
Tapu bilgilerinin çalınmaması için 'e-Devlet şifrelerini sık sık değiştirin' önerisi
MEB'den liselerde yapılacak sınavlar ile ilgili yeni düzenleme
MEB'den liselerde yapılacak sınavlar ile ilgili yeni düzenleme
Ağustos ayında en çok borsa kazandırdı
Ağustos ayında en çok borsa kazandırdı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

6 kişiye mezar olan bungalov evler ile ilgili soruşturmada 2 kişi tutuklandı

Bungalov evleri ruhsata aykırı inşa ettiği belirlenen, hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan gözaltı kararı verilen işletme sahibi Bülent B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 12:13, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 12:14
Yazdır
6 kişiye mezar olan bungalov evler ile ilgili soruşturmada 2 kişi tutuklandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanının işletme sahibi ve sorumlularına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Avcılar köyü yakınlarındaki daha önce İl Özel İdaresince mühürlenmiş olmasına rağmen işletilmeye devam eden ruhsatsız tesisin sahibi ve yöneticileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında işletme yetkililerinden 2 kişi gözaltına alındı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bungalov evleri ruhsata aykırı inşa ettiği belirlenen ve hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan gözaltı kararı verilen işletme sahibi Bülent B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tesisin ruhsatsız olduğunu, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da İl Özel İdaresince daha önce mühürlendiğini ve hakkında yıkım kararı olduğunu ifade etmişti.

- Tesiste kalan 6 kişi yaşamını yitirmişti

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 5 Eylül'de sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. DSİ verilerine göre, bölgenin son 500 yıldaki en yoğun yağışı aldığı belirlenmiş, 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüştü.

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle burası bir süre trafiğe kapatılmış, suyun çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar selde sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmıştı. Bu tomruklar ve ağaç kütüklerinin de etkisiyle evler sürüklenmişti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı selin olduğu gün kurtarılmıştı.

Bölgede 5 Eylül'de Rahile Şimşek ile Suna Duman'ın, 6 Eylül' de de Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın cesedine ulaşılmıştı.

Aramaların üçüncü günü 7 Eylül'de de Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz