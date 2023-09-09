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Futbol topu Manisalı kadınlara ek gelir kaynağı oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde kadın kooperatifi bünyesinde kurulan atölyede ve evlerinde futbol topu üretimine katılan kadınlar, aile bütçelerine destek oluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 12:37, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 12:47
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Futbol topu Manisalı kadınlara ek gelir kaynağı oldu

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı olduğu dönemde, evlerde geleneksel olarak sayacılığın (ayakkabıların üst yüzeyinin dikişle bir araya getirilmesi) yapıldığı ilçede top üretilmesini önerdi.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün desteği, Kula Kaymakamlığı ile Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde çalışmalara başlandı. Proje kapsamında Kula Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde 2,8 milyon liralık yatırımla 1,5 yıl önce top üretim atölyesi kuruldu.

Atölyeye top imalatında kullanılan makineler alındı. 100 kadar kadına, imalatın tüm aşamaları öğretildi.

Kadınlar, boş zamanlarında atölyede ya da evlerinde, kendilerine verilen suni derileri dikerek imalata katılıyor.

Şişirilen toplar, kontrollerin ardından talep eden spor kulüpleri, belediyeler gibi kurum ve kuruluşlara gönderiliyor.

Kadınlara diktikleri top başına, 150 lira ödeniyor. Bir kadının ortalama iki günde üç top dikebildiği belirtiliyor.

- Daha çok istihdamla daha çok top üretilecek

Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, AA muhabirine, amaçlarının ilçe ve aile ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

Projenin başarılı olduğunu anlatan Tatlısöz, "Malzemelerin yapıştırılması, kesilmesi ve elle dikilmesi sürecini öğrendiler. İsteyen buradaki atölyede isteyen de evinde top dikerek ev ekonomisine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Tatlısöz, kooperatifin pazarlama ağını genişleterek daha çok istihdamla daha çok top üretmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

- "Aile ekonomisine katkı sağlayabildiğim için mutluyum"

Kooperatifte çalışan kadınlardan Şefika Soytürk, 8 yıldır evli olduğunu, daha önce hiç çalışmadığını ifade etti.

Atölyeye arkadaşlarının tavsiyesi üzerine gelmeye başladığını aktaran Soytürk, "İlk zamanlar tabii ki biraz zorlandım. Çünkü sabır gerektiren bir iş. Günde 1 top dikiyordum, şimdi ise 1,5. Vakit olduğunda ise 2 top dikebiliyorum. İşin en güzel yanı ben buraya çocuğumla geliyorum; tüm çalışanlar burada aile olduk. Aile ekonomisine katkı sağlayabildiğim için ve burada olduğum için çok mutluyum. İsteyen arkadaşlarımız buraya gelmeden evlerinde de çalışabiliyor."

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