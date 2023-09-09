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FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık iddiasında 28 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hesabınızdan para çekti" ve "Terör örgütleri hesaplarınızı ele geçirdi" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişilere yönelik Zonguldak ve Ağrı merkezli operasyonlarda 28 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 13:25, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 13:25
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FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık iddiasında 28 gözaltı

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "FETÖ hesabınızdan para çekti" ve "Terör örgütleri hesaplarınızı ele geçirdi" diyerek dolandırıcılık yapan şahıslara karşı Zonguldak ve Ağrı merkezli operasyon başlattı.

Zonguldak Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, "Banka hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi." diyerek kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp 3 milyon lira dolandıran bir suç şebekesi tespit edildi.

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işleyenlere yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Ağrı merkezli operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı

Ağrı Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sosyal medya üzerinden arsa satışı yapanları tespit edip kendini savcı gibi tanıtan ve "FETÖ senin adına para çekmiş, para göndermen lazım." diyerek, yaklaşık 1 milyon dolandıran şahıslar hakkında inceleme başlatıldı.

Operasyonlarla bu suç şebekesine üye 20 şüpheli 5 ilde yakalandı. Yakalananların 9'u tutuklanırken 9'u hakkında da adli kontrol kararı verildi.

- "Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez"

Operasyonlara ilişkin görüntülere de paylaşımında yer veren Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızı bir kez daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez. Böyle bir telefon geldiğinde telefonu yüzlerine kapatın. Siber suçlarla ve dolandırıcılarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. "

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