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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 13:42, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 13:44
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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlanıyor

Türk ordusunun 101 yıl önce İzmir'e girerken kullandığı güzergahta "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi.

Gaziler, Anafartalar ile İkiçeşmelik caddelerinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşte İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıdı.

Yürüyüşe katılanlara çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Burada İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki tören sonrasında, Valilik Konağı önünde süvari birliklerinin İzmir'e girişi canlandırıldı.

Atatürk Meydanı'na gelen birlik, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Saygı duruşunda bunulmasının ardından Hükümet Konağı'na çıkan asker, Türk bayrağını göndere çekti.

Daha sonra Vali Elban, süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti, Soyer de plaket verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, 9 Eylül'ün sadece İzmir ve ülke için önemli bir gün değil, aynı zamanda hürriyet ve bağımsızlık ülküsünün miladı olduğunu söyledi.

İzmir'in kurtuluşun ve kuruluşun şehri olduğunu dile getiren Soyer, şunları kaydetti:

"Atalarımız canlarını vererek, kanlarını akıtarak bu toprakları bize miras bıraktı. Bu büyük zaferin meyvesi barış oldu. 9 Eylül, savaşın son, barışın ise ilk günü olarak tarihe geçti. Atatürk, iradesini daima dünya halkları arasındaki barışı büyütmekten yana kullandı. Savaştan henüz çıkmış bir devletin politikasını, 'Yurtta sulh cihanda sulh.' olarak tarif etti. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk, savaşların olduğu kadar barışın da kahramanıdır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal'in 'barışın tatlı güneşi' olarak andığı Cumhuriyet'imizin ikinci yüz yılına girerken yine bir araya geleceğiz ve bu toprakları karanlığa hapsetmek isteyenlere karşı bir kez daha irademizi ortaya koyacağız. Çünkü biz Atatürk'ün bağımsızlığı, Cumhuriyet'i emanet ettiği gençliğiz. Çünkü biz kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir'iz."

Soyer'in konuşmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu ile belediye bandosu sahne aldı.

Törenlerin ardından körfeze demirleyen Türk donanmasına ait TCG Burgazada ve TCG Osmangazi ziyarete açıldı.

Törenlere, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Şebnem Bursalı, CHP İzmir milletvekilleri Deniz Yücel, Murat Bakan, İYİ Parti İzmir milletvekili Ümit Özlale, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu da katıldı.

Kutlamalar kapsamında, bu akşam Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisi ile Fener Alayı'nın da aralarında yer aldığı bazı etkinlikler yapılacak.

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