Okullar pazartesi günü açılıyor

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için 4 Eylül'de ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflarda okula uyum programı gerçekleştirilmişti. Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından, ilk ve ortaöğretimde tüm sınıf ve kademelerinde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 11 Eylül Pazartesi günü 74 bin eğitim-öğretim kurumu ve 878 bin derslikte başlayacak. Yaklaşık 21 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmenin ders başı yapacağı 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında yaklaşık 190 milyonu aşkın ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynak kitap dağıtıldı.

Ortaokullara yönelik rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de

Ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları, 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek. Velilere yönelik okula uyum rehberi sunumu 11 Eylül Pazartesi yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik çocuklarla etkinlikler yapılacak.

İlk ara tatil 13 Kasım'da

2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 13-17 Kasım 2023'te yapılacak. Öğrenciler için 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

Deprem bölgesi zorunlu telafi programları uygulanacak

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen ve deprem sebebiyle afet bölgesi illeri olarak belirlenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki resmi ve özel okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak programla, 11 Eylül ile 6 Ekim arasında zorunlu telafi programları uygulanacak.