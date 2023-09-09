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Kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Söz verdik, sözümüzü tutuyoruz. Deprem bölgesinde yapımına başladığımız konutlarımız hızla yükseliyor. Sağlam ve güvenli yuvalarımızın teslimine inşallah kasım-aralık aylarında başlıyoruz" açıklamasında bulundu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 15:36, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 15:37
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Kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yapımına başlanan yeni, sağlam ve güvenli konutların inşaatının hızla yükseldiğini belirtti.

Sarsıntının yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde kaydedilen ilerlemeye dikkati çeken Bakan Özhaseki, "Söz verdik, sözümüzü tutuyoruz. Deprem bölgesinde yapımına başladığımız konutlarımız hızla yükseliyor. Sağlam ve güvenli yuvalarımızın teslimine inşallah kasım-aralık aylarında başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

200 bini aşkın konut ve köy evinin yapımı devam ediyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, afet bölgesinde hayatın normale dönmesi için Bakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle çalışmalar gece gündüz sürdürülüyor.

Şehir merkezlerinde TOKİ tarafından fay kırıklarına uzak, sıvılaşma riskinin olmadığı sağlam zeminlerde depreme dayanıklı konutlar inşa edilirken, kırsal bölgelerde ise Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yöresel ihtiyaçları karşılayacak şekilde sağlam köy evleri yapılıyor.

Şu ana kadar deprem bölgesinde inşaatına başlanan 200 bini aşkın konut ve köy evinin yapımı aralıksız devam ediyor. Deprem bölgesinde toplamda 680 bin konut ve köy evi ile 170 bin iş yeri, ahır ve depo olmak üzere 850 bin bağımsız birim inşa edilecek.

Deprem bölgesinde ihtiyaca göre belirlenen konut ve köy evi sayıları şöyle:

Hatay - 220 bin 66 konut ve 34 bin 129 köy evi ile toplam 254 bin 195 ev.

Kahramanmaraş - 82 bin 104 konut ve 30 bin 310 köy evi ile toplam 112 bin 414 ev.

Malatya - 77 bin 717 konut ve 25 bin 302 köy evi ile toplam 103 bin 19 ev.

Adıyaman - 41 bin 171 konut ve 23 bin 640 köy evi ile toplam 64 bin 811 ev.

Gaziantep - 29 bin 315 konut ve 12 bin 607 köy evi ile toplam 41 bin 922 ev.

Şanlıurfa - 13 bin 782 konut ve 3 bin köy evi ile toplam 16 bin 782 ev.

Adana - 18 bin 583 konut ve 2 bin 438 köy evi ile toplam 21 bin 21 ev.

Osmaniye - 13 bin 646 konut ve 6 bin 856 köy evi ile toplam 20 bin 502 ev.

Elazığ - 20 bin 261 konut.

Kilis - 733 konut ve 2 bin 628 köy evi ile toplam 3 bin 361 ev.

Diyarbakır - 19 bin 351 konut ve 2 bin 361 köy evi ile toplam 21 bin 712 ev.

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