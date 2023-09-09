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BBP yerel seçim kendi adaylarını çıkaracak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, gelecek yıl yerel seçimlere kendi adayları gireceklerini açıkladı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 16:17, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 16:19
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BBP yerel seçim kendi adaylarını çıkaracak

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2019 yerel seçimlerinde BBP olarak seçim çevrelerinin sadece dörtte birinde aday gösterdiklerini ve yüzde 1,9 oy aldıklarını aktardı.

Destici, Cumhur İttifakı hassasiyetiyle büyükşehirler başta olmak üzere bir kaç şehir dışında aday çıkarmadıklarını, İstanbul, Ankara başta olmak üzere Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı oylarının yakın olduğu ilçelerde de aynı şekilde hareket ettiklerini anlattı.

'HDP kazanmasın' hassasiyeti

Doğuda da "HDP kazanmasın" hassasiyetiyle pek çok yerde aday çıkarmadıklarını aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzdeki seçimlerle ilgili hazırlığımız ve gayretimiz şudur. Biz bütün seçim çevrelerinde büyükşehir, il, ilçe, belde, aynen genel seçimlerde olduğu gibi adaylarımızı hazırlıyoruz ve inşallah kendi adımız, logomuz ve adaylarımızla sahada olacağız. Tabii Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadığız. O ruh 15 Temmuz'da darbeye direnen ruhtur. Zaten Cumhur İttifakı 15 Temmuz darbe gecesi sokaklarda kurulmuştur. O ruh, devletin varlığını, ülkesinin bütünlüğünü, milletinin istiklalini ve istikbalini önceleyen ruhtur. Bu konuda da BBP olarak üzerimize düşen bir şey olursa elbette yaparız. Geçmişte nasıl yapmışsak bundan sonra da yaparız."

Destici, geçen yerel seçimlerde sadece dörtte bir yerde aday göstermelerine rağmen 11 belediye, 300'ün üzerinde meclis üyesi ve onlarca il genel meclisi üyesi kazandıklarını aktardı.

BBP lideri, "Bu sefer inşallah kazanacağımız belediye sayısı 100'ün üzerinde olacaktır, kazanacağımız meclis üyesi sayısı 1000'in üzerinde olacaktır, kazanacağımız il genel meclisi üyesi sayısı da inşallah 100'ün üzerinde olacaktır, hedefimiz budur." diye konuştu.

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