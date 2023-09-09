6 ayda 1,3 milyon kanser taraması yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığıyla mücadele' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığıyla mücadele' mesajı
ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız
ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız
Küresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı
Küresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı
Kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu
Kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu
Okullarda sınav tarihleri öğretim yılı başında ilan edilecek
Okullarda sınav tarihleri öğretim yılı başında ilan edilecek
Okullar pazartesi günü açılıyor
Okullar pazartesi günü açılıyor
İki belediye başkanı Fas'ta depreme yakalandı
İki belediye başkanı Fas'ta depreme yakalandı
Kahramanmaraş'taki kamyon kazasına Valilikten yeni açıklama
Kahramanmaraş'taki kamyon kazasına Valilikten yeni açıklama
Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, kiralık evinden atıldı
Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, kiralık evinden atıldı
Yönetmelik yayımlandı: Lise ve Ortaokullarda merkezi sınav yapılacak
Yönetmelik yayımlandı: Lise ve Ortaokullarda merkezi sınav yapılacak
Togg, elektrikli otomobil satışlarının lokomotifi oldu
Togg, elektrikli otomobil satışlarının lokomotifi oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakanlığın fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirleri piyasayı rahatlattı
Bakanlığın fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirleri piyasayı rahatlattı
Maaş zamları için yeni sistem geliyor
Maaş zamları için yeni sistem geliyor
Emeklilere çifte maaş: Ek gelir sağlayacak, aylıkta kesinti olmayacak
Emeklilere çifte maaş: Ek gelir sağlayacak, aylıkta kesinti olmayacak
Yargıtay'dan boşanma davasında dikkat çeken karar: O mesajlar delil sayılmadı
Yargıtay'dan boşanma davasında dikkat çeken karar: O mesajlar delil sayılmadı
Meclis'in ilk mesaisi torba kanun olacak
Meclis'in ilk mesaisi torba kanun olacak
TL yabancı radarına girdi
TL yabancı radarına girdi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Teknik öğretmenlere 75 puan şartı getirildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Teknik öğretmenlere 75 puan şartı getirildi
Hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atamaları tamamlandı
Hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atamaları tamamlandı
30. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
30. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
'Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyoruz'
'Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyoruz'
Hasta ile hekim arasındaki şiddete ilişkin inceleme başlatıldı
Hasta ile hekim arasındaki şiddete ilişkin inceleme başlatıldı
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'nın güçlü bağlılığını takdir ediyoruz
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'nın güçlü bağlılığını takdir ediyoruz
CHP, 7456 Sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu
CHP, 7456 Sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu
'Depremzedeleri evlerine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak doğru olmaz'
'Depremzedeleri evlerine oturtmadan başka projelerin peşinde koşmak doğru olmaz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Danıştay saldırganı Arslan'ın cezaevindeki ölümüne takipsizlik
Danıştay saldırganı Arslan'ın cezaevindeki ölümüne takipsizlik
'Şu anda gündemimizde 2 maddelik bir anayasa değişikliği var'
'Şu anda gündemimizde 2 maddelik bir anayasa değişikliği var'
Ana sayfaHaberler Siyasi

6 ayda 1,3 milyon kanser taraması yapıldı

Yılın ilk 6 ayında birinci basamak sağlık kuruluşlarında 1 milyon 344 bin 192 kanser taraması yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 16:52, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 16:54
Yazdır
6 ayda 1,3 milyon kanser taraması yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ve aile sağlığı merkezlerinde yakın dönemde yapılan kanser tarama çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Geçen yıl birinci basamak sağlık kuruluşlarında 2 milyon 834 bin 15 tarama yapıldığını belirten Koca, "Bu taramalardan 1 milyon 709 bin 455'i KETEM tarafından, 1 milyon 124 bin 560'ı aile sağlığı merkezleri tarafından yapılmıştır." bilgisini paylaştı.

Meme kanseri tarama sayısının KETEM'de 833 bin 413, aile sağlığı merkezlerinde 12 bin 458 olduğuna işaret eden Koca, serviks kanseri tarama sayısının KETEM'de 458 bin 451, aile sağlığı merkezlerinde 218 bin 651, kolorektal kanser tarama sayısının KETEM'de 417 bin 591, aile sağlığı merkezlerinde 893 bin 451 olduğunu aktardı.

Koca, bu yılın tarama çalışmalarına ilişkin olarak, şu ifadeleri kullandı:

"2023'ün ilk 6 ayında birinci basamak sağlık kuruluşlarında toplamda 1 milyon 344 bin 192 tarama yapılmıştır. Bu taramalardan 818 bin 664'ü KETEM tarafından, 525 bin 528'i aile sağlığı merkezleri tarafından yapılmıştır. KETEM'de yapılan meme kanseri tarama sayısı 352 bin 341, aile sağlığı merkezinde yapılan meme kanseri tarama sayısı 5 bin 558'dir. KETEM'de yapılan serviks kanseri tarama sayısı 241 bin 539, aile sağlığı merkezinde yapılan serviks kanseri tarama sayısı 65 bin 505'tir."

Koca, ilk 6 ayda KETEM'de 224 bin 784, aile sağlığı merkezlerinde ise 454 bin 465 kolorektal kanser taraması yapıldığını da kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz