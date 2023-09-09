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ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız

ÖSYM Başkanı Ersoy, e-sınavı tüm Türkiye'ye yayacaklarını kaydederek, ÖSYM'nin bu dijital çağda artık sınav formatını değiştirmek ve matbaa tabanlı sınavlardan bilgisayar tabanlı sınavlara geçmek gibi güzel bir hedefimiz var." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 17:12, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 17:14
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ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/10 İngilizce) Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama merkezlerinde gerçekleştirildi.

5 bin 82 adayın başvurduğu e-YDS'de adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi.

Adaylar, tam güvenlikli e-Sınav merkezlerine gelişlerinde, giriş belgeleri ve kimlik kontrollerinin ardından bekleme salonuna alındı.

Daha sonra yüz tanıma doğrulaması yapılan adaylar, x-ray cihazlarından geçti. Üst aramaları da yapılan adaylar, özel kabinlerde kimlik numaraları ve yüz tanıma doğrulamasıyla sınava girdi.

360 derece açılı kamera sistemiyle anlık takip edilen salonlarda, sınavın başlamasıyla sinyal kesici devreye alındı.

Sınav kapasitesi 10 bin adaya çıkarılacak

Ankara Esenboğa ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde incelemelerde bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada, Ankara'da 5 bin, İstanbul'da 500, Adana'da 350, İzmir'de 130 adayın merkezlerde sınava girebildiğini söyledi.

Bu merkezleri Türkiye'nin tüm bölgelerine yaymak istediklerini belirten Ersoy, öncelikli olarak sınav kapasitesini 10 bin aday şeklinde oluşturmayı planladıklarını dile getirdi.

Yapılacak paradigmal değişikliklerle elektronik sınav uygulamasını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini anlatan Ersoy, ilgili kurumlarla gerekli anlaşmaları yaparak "belli bir sayının altındaki" sınavları elektronik ortama taşımak istediklerini bildirdi.

Adayların, elektronik ortamlardaki sınav sonuçlarını aynı günün sonunda öğrenme imkanı bulduğuna dikkati çeken Ersoy, "Dolayısıyla sınav süreçleri bu anlamda çok sağlıklı, hızlı olacak ve bu sınav süreçlerinden yararlanmak isteyen kurumlar da ilgili adaylarla ilgili sonuçları hızlıca değerlendirebilecek." diye konuştu.

"Tüm Türkiye'ye bu e-sınavı yayacağız"

Türkiye genelinde 348 sınav görevlisinin desteğiyle bugünkü sınavı gerçekleştirdiklerini belirten Ersoy, "Şimdiye kadar 45 bin aday, bugün hariç, bu sınavlara girdi. Bugün 10'uncu e-YDS sınavımızı yapıyoruz, İngilizce olarak. Daha önce 3 tane de YÖKDİL sınavı aynı gün gerçekleştirildi, sağlık alanında, sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde. Senenin geri kalanında 2 adet daha e-YDS kaldı. Dolayısıyla toplamda 12 e-YDS, 3 e-YÖKDİL olmak üzere 15 elektronik sınav gerçekleştirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Kasım, aralık aylarında denemelerini yapacakları yeni bir sınavla ilgili çalışma yürüttüklerini bildiren Ersoy, "Türkiye'de e-sınav anlamında bu hacimde herhangi bir sınav merkezi yok. Burası 5 bin adayın aynı anda sınava girdiği bir alan. Tüm Türkiye'ye biz bu e-sınavı yayacağız. ÖSYM'nin bu dijital çağda artık sınav formatını değiştirmek ve matbaa tabanlı sınavlardan bilgisayar tabanlı sınavlara geçmek gibi güzel bir hedefimiz var." dedi.

Ersoy, sınav merkezi ihtiyacı duyulan şehirlerde çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

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