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Fenerbahçe stat ismi için kararını verdi

Fenerbahçe Kulübü Tüzük Tadil Kongresi'nde, stat isminin "Fenerbahçe Atatürk Stadı" olarak değiştirilmesine onay verildi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 18:16, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 18:19
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Fenerbahçe stat ismi için kararını verdi

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. 89 maddenin görüşüldüğü olağanüstü genel kurula 8 bin 582 kişi katıldı.

Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda son olarak "Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin isminin değiştirilmesinin görüşülmesi ve isim değişikliği konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi" üyelerin oylarına sunuldu. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, üyelerin ayağa kalmasını istedi. Salonda yer alan üyeler, oy birliğine vardı.

Ali Koç: Bir kez daha herkese örnek olduk

Ali Koç, gerçekleştirilen tüzük tadili genel kurulu ile ilgili olarak,

"4 senedir özenle çalıştığımız hassasiyetle ele aldığımız kongre üyelerimizin yüksek katılımı ile son haline getirdiğimiz olağanüstü tüzük tadili genel kurulumuzu rekor katılımla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Saat 15:39 itibarıyla katılım rakamımız 8 bin 500'ün üzerindeydi. Bu rekor sayının kulübümüz için hassas ve önemli konuda dünyanın 4 bir yanından gelerek iradesini yansıtan kongre üyelerimizin her birine bir kere daha teşekkürü borç biliriz. Bu sürecin en başından beri tüm çalışmanın başında olan Fethi Pekin'e hukuk departmanımıza ve emekleri bulunanlara teşekkür ederiz. Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü yani bizler bir kez daha herkese örnek olduk. İnşallah bu sahiplenmeyi sezon içinde tribünlerde ve salonlarda da devam ettirebiliriz

" dedi.

Stat isim değişikliği hakkında konuşan Ali Koç, "

Stadımızın adının Atamızın adını taşımasına yönetim kurulu olarak son yıllarda gelen önerilerden sonra harekete geçmiştik. Şükrü Saracoğlu ismi ne olacak. Biz bu süreci yönetirken ilk yaptığımız işlerden biri Saracoğlu ailesiyle görüşmek oldu. O kadar nazik ve saygın bir aile olduklarını bize gösterdiler ve siz değil biz size geleceğiz dediler. Niye geldiklerini gayet iyi biliyorlardı. Ama bir türlü konuya giremedik. Bir saat geçti Yılmaz Beye 'esas konumuza gelelim' dedim. 'O konuya girmeye gerek yok, lütfen gerekeni yapın' dediler. Biz ise bir yanlış anlamaya mahal vermemek için bir kez daha konuyu açmak istedik. Yılmaz Bey tatlı sert bir tavırla 'biz ayrılıyoruz lütfen gerekeni yapın' dedi. Ne demek istediğini anladık. Saraçoğlu ismi Fenerbahçe dünyasında bir yerde kesinlikle yaşatılacaktır. Bundan zerre kadar şüpheniz olmamasını sizlerden rica ederim. Büyük Fenerbahçeli Murat Ülker'i de ziyaret ettik. Niyetimizle alakalı bilgilendirme yaptık. Konuya sıcak baktığı için teşekkür ederim. Sonra muhtelif görüşler oldu, içiniz rahat olsun biz en detaylı şekilde düşündük. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında atasına sımsıkı bağlı olan Fenerbahçe'nin stadının Atatürk ismi olmasını sizlerin onayına getirdik

" diye konuştu.

Ali Koç'un açıklamasının ardından üyeler Mustafa Kemal'in askerleriyiz tezahüratlarında bulundu. Koç sözlerini söyle noktaladı:

"Sizlerden bugün onay aldığımız taktirde yasal süreçler başlatılacak ve devletimizin kapısını çalacağız. Onların da gerekeni yapacağını düşünüyorum."

Saracoğlu ailesine teşekkür

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ise şöyle konuştu:

"Stat isim değişmesi tescili konusunda başkanımız ve yönetim kuruluna tek bir fire olmaksızın oy vereceğinizden en ufak kuşku duymuyorum. Gönülden destekleyen Saracoğlu ailesine şükranlarımızı sunuyor ve Şükrü Saraçoğlu'nu minnetle anıyorum. Bu tarihi güne tanıklık etmenin heyecanını, gururunu yaşıyoruz. Fenerbahçe Atatürk Stadı şimdiden hepimize hayırlı ve uğurlu olsun."

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