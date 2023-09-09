Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirilen 6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.

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