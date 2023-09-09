e-YDS 2023/10 sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından e-YDS 2023/10 (İngilizce) sınav sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 18:50, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 18:57
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Eylül 2023 tarihinde uygulanan 2023 Elektronik Yabanci Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/10 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.