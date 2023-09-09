e-YDS 2023/10 sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Eylül 2023 tarihinde uygulanan 2023 Elektronik Yabanci Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/10 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

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