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Ömer Çelik'ten yerel seçim mesajı

İzmir'de "AK Parti Şehir Buluşmaları" programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlere ilişkin "Bu sefer İzmir'i AK Partili belediyecilik anlayışıyla buluşturacağız." dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Eylül 2023 20:03, Son Güncelleme : 09 Eylül 2023 20:04
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Ömer Çelik'ten yerel seçim mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Bornova Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Şehir Buluşmaları'nda gençlerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşma yapan Çelik, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hizmet alamamış yerleri, hizmete kavuşturacağız." ifadelerini aktaran Çelik, "Güzel İzmirimiz bu belediyenin beceriksizliği ve vizyonsuzluğu yüzünden tüm İzmirli vatandaşların hak ettiği hizmetlere kavuşamıyor." dedi.

İlerleyen günlerde çalışamları büyüteceklerinin altını çizen Çelik, "Bu sefer İzmirimizi Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin belediyecilik anlayışı ile buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

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