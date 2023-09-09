Zoom Ödülleri'nin sahipleri belli oldu: En çok ödülü TRT kazandı

Canlı yayın ve haber bağlantıları kategorisinde kameraman Aykut Olgun ile Muhabir Emre Yüncü ödül aldı.

Serbest haber kategorisinde "Bir Milletin Uyanışı" isimli haber ile kameraman İhsan Kırkbeşoğlu ile muhabir Duygu Özdemir ödüle layık görüldü.

TRT Haber'den 6 eser ile bir program ödül almaya hak kazandı.

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