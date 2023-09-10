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10 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları

10 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 01:41, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 01:44
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10 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında diğer liderlerle birlikte Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret edecek, barış duvarını imzalayacak, ardından Rajghat Anıt Mezarı'na çelenk bırakacak.

Yeni Delhi Liderler Bildirisi'nin kabulü, kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir-teslim töreninin gerçekleştirileceği zirvenin üçüncü oturumuna iştirak edecek Erdoğan, zirve kapsamında düzenlenecek uluslararası basın toplantısına katılacak.

(Yeni Delhi)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek, 742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılacak, Bilecik Valiliği'ni ziyaret edecek, sivil toplum buluşmasına katılacak, Şeyh Edebali Türbesi'ne ziyarette bulunacak.

(Bilecik/10.00/11.00/14.00/15.00/16.30)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışına katılacak.

(Ankara/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Suudi Arabistan'da düzenlenecek "Geleceğin Şehirleri Zirvesi" kapsamında Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ile görüşecek, katılımcılara hitap edecek.

(Riyad/14.00/15.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, Japonya ile 12 Eylül Salı günü Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek ve ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.

(Eskişehir/15.00)

2- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 3. hafta müsabakaları yapılacak.

3- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, 3. hafta karşılaşmalarına sahne olacak.

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 3 maç yapılacak.

5- Hentbol erkeklerde EHF Avrupa Kupası'nın 1. tur rövanş maçlarında Beşiktaş Safi Çimento, Ukrayna temsilcisi Donbas'ı konuk edecek; Spor Toto, Finlandiya ekibi IFK Handball ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00/Helsinki/15.00)

6- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık, tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Daniil Medvedev mücadelesiyle sona erecek.

(New York/23.00)

7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı San Marino Grand Prix'si yapılacak.

(Rimini/15.00)

8- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın ve Bahattin Sofuoğlu ile Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayak mücadelelerinde ikinci yarışlarına çıkacak.

(Magny-Cours)

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