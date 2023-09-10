Beslenme çantası obez yapmasın

ÖTV'siz telefonda üst limit 10 bin TL
ÖTV'siz telefonda üst limit 10 bin TL
Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı
Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı
Meteoroloji'den saatli uyarı! Kuvvetli sağanak ve rüzgara dikkat
Meteoroloji'den saatli uyarı! Kuvvetli sağanak ve rüzgara dikkat
Ayakkabı firmasında veri skandalı: 2 milyon kişinin bilgisi çalındı
Ayakkabı firmasında veri skandalı: 2 milyon kişinin bilgisi çalındı
Okullar büyük değişimle açılıyor: Orta ve liseye ortak sınav
Okullar büyük değişimle açılıyor: Orta ve liseye ortak sınav
Kurs tabelasına karekod zorunluluğu
Kurs tabelasına karekod zorunluluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığıyla mücadele' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığıyla mücadele' mesajı
ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız
ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız
Küresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı
Küresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı
Kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu
Kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu
Okullarda sınav tarihleri öğretim yılı başında ilan edilecek
Okullarda sınav tarihleri öğretim yılı başında ilan edilecek
Okullar pazartesi günü açılıyor
Okullar pazartesi günü açılıyor
İki belediye başkanı Fas'ta depreme yakalandı
İki belediye başkanı Fas'ta depreme yakalandı
Kahramanmaraş'taki kamyon kazasına Valilikten yeni açıklama
Kahramanmaraş'taki kamyon kazasına Valilikten yeni açıklama
Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, kiralık evinden atıldı
Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, kiralık evinden atıldı
Yönetmelik yayımlandı: Lise ve Ortaokullarda merkezi sınav yapılacak
Yönetmelik yayımlandı: Lise ve Ortaokullarda merkezi sınav yapılacak
Togg, elektrikli otomobil satışlarının lokomotifi oldu
Togg, elektrikli otomobil satışlarının lokomotifi oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakanlığın fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirleri piyasayı rahatlattı
Bakanlığın fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirleri piyasayı rahatlattı
Maaş zamları için yeni sistem geliyor
Maaş zamları için yeni sistem geliyor
Emeklilere çifte maaş: Ek gelir sağlayacak, aylıkta kesinti olmayacak
Emeklilere çifte maaş: Ek gelir sağlayacak, aylıkta kesinti olmayacak
Yargıtay'dan boşanma davasında dikkat çeken karar: O mesajlar delil sayılmadı
Yargıtay'dan boşanma davasında dikkat çeken karar: O mesajlar delil sayılmadı
Meclis'in ilk mesaisi torba kanun olacak
Meclis'in ilk mesaisi torba kanun olacak
TL yabancı radarına girdi
TL yabancı radarına girdi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Teknik öğretmenlere 75 puan şartı getirildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Teknik öğretmenlere 75 puan şartı getirildi
Hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atamaları tamamlandı
Hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atamaları tamamlandı
30. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
30. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
'Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyoruz'
'Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyoruz'
Hasta ile hekim arasındaki şiddete ilişkin inceleme başlatıldı
Hasta ile hekim arasındaki şiddete ilişkin inceleme başlatıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Beslenme çantası obez yapmasın

Kahvaltının önemine dikkat çeken uzmanlar, beslenme çantası için de şekerli gıdalardan uzak durulması gerektiğini söylüyor. Beslenme uzmanı Hülya Yiğit, "Peynirli yeşillikli bir sandviç, meyveli bir yoğurt veya süt-meyve evden götürülebilir. Kuru meyveli-cevizli kurabiyeler beslenme çantalarında olabilir" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 07:40, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 07:25
Yazdır
Beslenme çantası obez yapmasın

Okul yolunda kahvaltı hayati önem taşırken, beslenme çantasının da şekerli gıdalardan uzak olması gerekiyor. Okul başarısının artması ve bilişsel aktivitelerin güçlenmesine katkı sağlamak için doğru yemek yemenin önemine dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit, "Çocuklar sabahları mutlaka protein ağırlıklı bir kahvaltı yapmalı. Eğer kahvaltı yapılamamışsa ders arasında tüketilebilecek peynir ve yeşillikli bir sandviç, meyveli bir yoğurt veya süt- meyve karışımı tüketmeliler" dedi. Beslenme çantalarında her daim yer bulan meyve suları ve kekten uzaklaşılmasını isteyen Yiğit, sabah saatlerinde alınan basit şekerlerin odaklanma sorunlarına, daha çok acıkmaya ve obeziteye sebep olabileceğine dikkat çekti.

ESMER UNLU KURABİYELERİ TÜKETİN

Çocukların beslenme çantalarına konulan meyve suyu ve kekten uzaklaşılması gerektiğini ifade eden Yiğit, "Çünkü sabahtan bu kadar yüksek oranda basit şekerin vücuda alınmasını önermiyoruz. Bu tarz besinler odaklanma sorunlarına, daha çok acıkmaya ve günün sonunda obeziteye sebep oluyor. Sürekli olmasa da kahvaltıda evde hafta sonundan hazırlanan sağlıklı yağlarlar ve esmer unlar eklenerek yapılan poğaçalar, kuru meyveli-cevizli kurabiyeler beslenme çantalarında yer almalı"diye konuştu.

FAZLA ŞEKER DEPRESYONA SOKAR

Sabahları süt ile karıştırılan çikolatalı mısır gevreklerinin de bu gruba dahil olduğunun altını çizen Yiğit, "Bunları en azından her gün tercih etmemekte, sınırlandırmakta fayda var. Sabahları sık tercih edilen sürülebilir çikolatalar yerine, şekersiz, ballı olanlar, daha doğal içerikli fındık ezmeleri veya oldukça besleyici olan tahin pekmez tercih edilebilir" önerisinde bulundu. Yiğit, fazladan alınan şeker veya fruktozun uzun vadede dikkat dağınıklığına, unutkanlığa ve depresyona sebep olabileceğini vurguladı.

TAKVİYELERDE ÜRÜNE BAKIN

Bağışıklık güçlendirmek için kullanılan besin takviyelerine de değinenYiğit, "Günlük dozda D vitamini ve Omega 3 desteği kış dönemlerinde tercih edilebilir. Ancak bu takviyeler kullanılırken, gerekli onayları almış güvenilir markalar tercih edilmeli. Multivitaminlere gelecek olursak, hiçbir zaman sağlıklı beslenmenin yerini tutmayacaklardır. Ancak çocukta iştahsızlık, yetersiz beslenme durumu var ise destekleyici olarak tercih edilebilirler" ifadelerini kullandı.

Aybike Eroğlu

Bu Habere Tepkiniz