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Okullar büyük değişimle açılıyor: Orta ve liseye ortak sınav

Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul 4'te sınavı kaldırdı. Yerine oyun temelli değerlendirme geldi. Lise ve ortaokullarda da ülke, il, ilçe ve okul genelinde ortak sınav uygulaması getirdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 07:48, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 07:52
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Okullar büyük değişimle açılıyor: Orta ve liseye ortak sınav

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özbay'ın haberine göre; ilkokulda sınav olmayacak. Lise ve ortaokulda ise ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılacak.

UYGULAMALI DERSLER HARİÇ

Milli Eğitim Bakanlığı ilk ders zili çalmadan bombaları peş peşe patlattı. Cep telefonu yasağı, öğretmene önlük, lisede sınıfta kalma ve devam mecburiyeti derken okullardaki sınav sistemi de yenilendi.

Ortaokul ve liselerde uygulamalalı sınavlar hariç, birden fazla şubede okutulan derslerin sınavları ortak yapılacak.

İLKOKUL NOTU GELİŞİME GÖRE

Sınav tarihleri e-Okul'dan açıklanacak. Sorular konu dağılım tablosuna göre hazırlanacak. Hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı ilan edilecek. Meslek liseleri kapsam dışında tutuldu.

İlkokulda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi takip edilecek. 4. sınıfta notlar gelişim dosyasına göre verilecek.

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