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Ayakkabı firmasında veri skandalı: 2 milyon kişinin bilgisi çalındı

Önde gelen ayakkabı firmasında veri skandalı yaşandı. 2 milyon kişinin telefon bilgisi çalındı. Platforma 23 Haziran'da yetkisiz kişiler tarafından giriş yapıldığı ve müşterilerin cep telefonu bilgilerine erişildiği tespit edildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 07:55, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 07:57
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Ayakkabı firmasında veri skandalı: 2 milyon kişinin bilgisi çalındı

Türkiye'nin önde gelen ayakkabı firmalarından birine yapılan siber saldırıda 2 milyon kişinin telefon bilgileri çalındı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) veri ihlali bildirimine göre siber saldırganlar ayakkabı firmasının SMS ve e-Posta yönetimi platformuna sızdı.

Platforma 23 Haziran'da yetkisiz kişiler tarafından giriş yapıldığı ve müşterilerin cep telefonu bilgilerine erişildiği tespit edildi. Olay, verisi çalınan kişilere 'oltalama' saldırısı yöntemiyle kısa mesaj gönderilince ortaya çıktı.

Veri ihlalinden etkilenen kişi ve kayıt sayısının 1 milyon 926 bin 889 olduğu ve müşterilere ait cep telefonu bilgisinin çalındığı ifade edildi.

CEVAT FIRAT AYDOĞMUŞ

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