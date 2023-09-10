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Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı

Ticaret Bakanlığı'nın fahiş ve spekülatif fiyat artışlarına yönelik önlemleri etkisini göstermeye başladı. İş dünyası temsilcileri, "Fiyatlar yavaş yavaş geri geliyor. Köpük ortadan kalktı" dedi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 08:16, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 08:31
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Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı

Ticaret Bakanlığı, seçimlerin ardından geçen 3 ayda başta otomotiv piyasası olmak üzere, fahiş fiyat, vatandaşı yanıltıcı reklam ve tanıtımlar, stokçuluk ile sahte ürün gibi pek çok konuda yoğun mücadele yürüttü. İş dünyasının temsilcileri, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde fahiş ve spekülatif fiyat artışlarına yönelik alınan önlemlerin, etkilerinin görülmeye başlandığını ifade etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı değerlendirmede, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevdeki ilk aylarının, piyasaları regüle eden birçok öncü tedbirin alındığı ve reel sektörün ihtiyaçlarına hızla karşılık verildiği bir dönem olduğunu belirtti.

İŞBİRLİĞİ SONUÇ VERDİ

Bu dönemde, halkın satın alma gücünün korunması ve özellikle fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik önemli ve sonuç alıcı icraatlar yapıldığını bildiren Avdagiç, şunları kaydetti: "Ticaret Bakanlığı ile özel sektör arasındaki işbirliği, bu süreçte birçok somut sonuç verdi. Bakanlığın aldığı tedbirler, yerli üretimin yaygınlaştırmasını, insanımızın gücünü ekonomiye ve ticarete entegre etmesini teşvik etti.

Bu bağlamda, fiyat dalgalanmasını sosyolojik bir olgu olarak da değerlendiriyoruz. Bakanlığımızla bu olgunun sebeplerinin ortadan kaldırılması noktasında yakın çalışma içindeyiz. Bakanlıkla KOBİ'lerin ihracat yapma kapasitelerinin geliştirilmesi için ortak çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle hizmet ve mikro ihracat yapan firmalarımızın dünyayla rekabetini sağlamak amacıyla yeni bir süreç gerçekleştiriyoruz."

OTODA ERİŞİM SORUNU YOK

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise, "Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirler ve etkili denetimler sonucunda, ikinci el otomotiv fiyatlarındaki köpük ve şişirmeler ağustosta ortadan kalktı. Sıfır otomobilde de erişim sorunu yaşanmıyor. Sahte ilanlar için alınan önlemler ve araç satış sınırlaması gibi uygulamalar da piyasanın dengelenmesinde etkili oldu" dedi.

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI RAHATLADI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun da Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç piyasasındaki kayıt dışılığın ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yaptığı düzenlemelerin sektörü rahatlatmaya başladığına ve bu dönemde fiyatlarda gerileme yaşandığına işaret etti.

Uzun, "Fiyatların yavaş yavaş geri geldiğini, köpüğün ortadan kalktığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın otomotiv piyasasında oluşturulmaya çalışılan arz-talep dengesizliğinde mağduriyet yaşamaması, bizlerin de nihai önceliği durumunda" diye konuştu.

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