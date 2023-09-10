Pişkin mimar için hesap vakti! 4 işçiyi hayattan kopardı, ölenleri suçladı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 24 Mayıs gecesi 00.30 sıralarında 28 yaşındaki mimar Atilla Mert Çukacı, Maltepe'de orta şeritte giderken önündeki aracı geçmek için sol şeride girdi, ardından önündeki aracın yavaş olması nedeniyle tekrar şerit değiştirmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

O sırada emniyet şeridinde yol bakım ve onarım çalışması yapan işçilerden evli ve 3 çocuk babası Sinan Demirok(42), evli ve bir çocuk babası Mehmet Alptekin(40), Barış Ten(25) ve Hamdi Alptekin'e(38) çarptı. İşçiler olay yerinde hayatını kaybederken Çukacı'nın aracında bulunan Duygu Erol da yaralandı. Sürücünün 0.55 promil alkollü olduğu ortaya çıktı, tutuklandı.

"SARHOŞ DEĞİLİM, ÖLEN İŞÇİLER KUSURLU" SAVUNMASI

Sürücü, dosyaya sunduğu uzman mütalaasında kural ihlali bulunmadığını belirterek ölen işçileri yeterli işaretleme yapmadıkları için kusurlu olduğunu iddia etti. Sınır üstü alkollü ve sarhoş olmadığını ileri sürdü. Ancak savcılık aldığı bilirkişi raporuyla aksini gözler önüne serdi. Raporda, kazaya sürücü hatasının sebebiyet verdiği belirtildi.

İşçilerin üzerinde fosforlu pantolon ve yeleklerin bulunduğunu kaydeden bilirkişi, çarpma noktasının gerisinde kamyonete takılı ışıklı yanıp sönen trafik levhasının yanı sıra dubaların bulunduğunu ifade etti.

SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU, İŞÇİLER KUSURSUZ

Sürücü Atilla Mert Çukacı'nın tehlikeli şerit değiştirme, alkollü araç kullanma gibi birçok kuralı ihlal ettiği, tam ve asli kusurlu olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden işçilerin gerekli güvenlik tedbirlerini alarak emniyet şeridi üzerinde bariyer tamiri yaptıklarının kaydedildiği raporda işçilerin alabileceği başkaca önlem olmadığı, olayın meydana gelmesinde kusurlarının bulunmadığı aktarıldı.

22 YIL 6 AY HAPSİ İSTENDİ

Dosyaya sunulan uzman görüş ve savunmalarına itibar edilmediğini vurgulayan savcılık, şüpheli sürücünün alkollü bir halde ve iddia ettiğinin aksine çok daha yüksek bir hızda araç kullandığını belirtti.

Sürücünün ayrıca kısa süreçte şerit değiştirme kuralını da birden fazla kez ihlal ettiğini aktaran savcılık, "Kendi kusuru dahilinde olay meydana geldi, insanların ölümüne sebebiyet verdi" dedi. "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olma" suçundan 22,5 yıla hapsini istedi.



ARZU KAYA