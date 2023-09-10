Kapkaç çetesi polisten kaçamadı: 'Aport' operasyonu ile 10 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan Suçla Sinerjik Mücadele Projesi çerçevesinde hırsızlık ve kapkaç olaylarına karışan çete üyelerinin yerleri planlı çalışmalar neticesinde tespit edildi.

10 şüpheli, eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Firari hükümlü araması bulunan kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Zanlılardan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D.'nin Irak'a kaçma plana yaparken yakalandı. Kardeşinin kimliğini kullanan şüpheli parmak izinde A.D. olduğu ve kardeşinin de araması olduğu belirlendi.

Şüpheliler, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.