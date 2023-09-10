Kapkaç çetesi polisten kaçamadı: 'Aport' operasyonu ile 10 şüpheli yakalandı
Diyarbakır İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Suçla Sinerjik Mücadele Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, hırsızlık ve kapkaç çetesi üyesi 10 şüpheli, "aport" operasyonu ile yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 08:57, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 09:09
İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan Suçla Sinerjik Mücadele Projesi çerçevesinde hırsızlık ve kapkaç olaylarına karışan çete üyelerinin yerleri planlı çalışmalar neticesinde tespit edildi.
10 şüpheli, eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Firari hükümlü araması bulunan kardeşinin kimliğiyle yakalandı
Zanlılardan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D.'nin Irak'a kaçma plana yaparken yakalandı. Kardeşinin kimliğini kullanan şüpheli parmak izinde A.D. olduğu ve kardeşinin de araması olduğu belirlendi.
Şüpheliler, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.