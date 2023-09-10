Su kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü ile Emine Nisa (9) ve Rıdvan Güler (21), Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan Nihal Güler ile Gülsüm, Mustafa Selim ve Hatice Serra Topçu hayatını kaybetti.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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