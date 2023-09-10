CHP Sözcüsü Öztrak'tan Milletvekili Tanrıkulu'nun sözlerine açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini ve konunun parti organlarında görüşüleceğini belirtti.

Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerini töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir." ifadelerini kullandı.