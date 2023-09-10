Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' dedi; savcı tutuklama talep etti
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' dedi; savcı tutuklama talep etti
Okullar büyük değişimle yarın açılıyor
Okullar büyük değişimle yarın açılıyor
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Kılıçdaroğlu'ndan skandal 100. yıl paylaşımı: Türk askeri yerine EOKA'yı koydu
Kılıçdaroğlu'ndan skandal 100. yıl paylaşımı: Türk askeri yerine EOKA'yı koydu
Bakan Tekin'den eğitim öğretim yılı açılış mesajında velilere çağrı
Bakan Tekin'den eğitim öğretim yılı açılış mesajında velilere çağrı
ÖTV'siz telefonda üst limit 10 bin TL
ÖTV'siz telefonda üst limit 10 bin TL
Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı
Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı
Meteoroloji'den saatli uyarı! Kuvvetli sağanak ve rüzgara dikkat
Meteoroloji'den saatli uyarı! Kuvvetli sağanak ve rüzgara dikkat
Ayakkabı firmasında veri skandalı: 2 milyon kişinin bilgisi çalındı
Ayakkabı firmasında veri skandalı: 2 milyon kişinin bilgisi çalındı
Kurs tabelasına karekod zorunluluğu
Kurs tabelasına karekod zorunluluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığıyla mücadele' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığıyla mücadele' mesajı
ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız
ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız
Küresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı
Küresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı
Kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu
Kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu
Okullarda sınav tarihleri öğretim yılı başında ilan edilecek
Okullarda sınav tarihleri öğretim yılı başında ilan edilecek
Okullar pazartesi günü açılıyor
Okullar pazartesi günü açılıyor
İki belediye başkanı Fas'ta depreme yakalandı
İki belediye başkanı Fas'ta depreme yakalandı
Kahramanmaraş'taki kamyon kazasına Valilikten yeni açıklama
Kahramanmaraş'taki kamyon kazasına Valilikten yeni açıklama
Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, kiralık evinden atıldı
Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, kiralık evinden atıldı
Yönetmelik yayımlandı: Lise ve Ortaokullarda merkezi sınav yapılacak
Yönetmelik yayımlandı: Lise ve Ortaokullarda merkezi sınav yapılacak
Togg, elektrikli otomobil satışlarının lokomotifi oldu
Togg, elektrikli otomobil satışlarının lokomotifi oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakanlığın fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirleri piyasayı rahatlattı
Bakanlığın fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirleri piyasayı rahatlattı
Maaş zamları için yeni sistem geliyor
Maaş zamları için yeni sistem geliyor
Emeklilere çifte maaş: Ek gelir sağlayacak, aylıkta kesinti olmayacak
Emeklilere çifte maaş: Ek gelir sağlayacak, aylıkta kesinti olmayacak
Yargıtay'dan boşanma davasında dikkat çeken karar: O mesajlar delil sayılmadı
Yargıtay'dan boşanma davasında dikkat çeken karar: O mesajlar delil sayılmadı
Meclis'in ilk mesaisi torba kanun olacak
Meclis'in ilk mesaisi torba kanun olacak
TL yabancı radarına girdi
TL yabancı radarına girdi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Teknik öğretmenlere 75 puan şartı getirildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Teknik öğretmenlere 75 puan şartı getirildi
Hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atamaları tamamlandı
Hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atamaları tamamlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18. G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 11:10, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 11:22
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirveye özel davetli olarak katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni işbirlikleriyle bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.

Bu Habere Tepkiniz