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Van'da 3 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da düzenlenen operasyonda 3 teröristin yakalandığını bildirdi. Teröristlerin ikametindeki aramada 2 savunma tipi el bombası ile 2 tabanca ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 11:57, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 11:58
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Van'da 3 terörist yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Teröristlerin ikametinde 2 savunma tipi el bombası ile 2 tabanca ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Masum insanların canlarına kastedenleri affetmeyeceğiz. Terör sona erene kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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