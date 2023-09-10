Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' dedi; savcı tutuklama talep etti
Gaziosmanpaşa'da, epilepsi rahatsızlığı için rapor almak amacıyla hastaneye giden Soner K., doktorla tartıştı. Tartışmada doktora "Sizi boşuna dövmüyorlar hak ediyorsunuz dayağı" diyen Soner K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Soner K.'ye savcı tutuklama talep etti. Mahkeme Soner K.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Karara itiraz eden savcı, Soner K.'nin tutuklu yargılanmasını istedi.
Olay, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Yüzde
52 epilepsi hastası olan Soner K., rahatsızlığı nedeniyle rapor almak için hastanenin
acil servis bölümüne gitti. Kayıt yaptıran Soner K., rahatsızlığından dolayı
önceliğin kendisinde olduğunu belirterek, doktor Merve B.'nin yanına gitti.
İddiaya göre doktor Merve B., Soner K.'ye dışarı çıkması gerektiğini söyledi.
Bunun üzerine Soner K., doktora "Sizi boşuna dövmüyorlar hakediyorsunuz
dayağı" diye konuştu.
Bu sözler üzerine doktor Merve B. odasından çıkarak, Soner K.'ye, "Sana
diyorum kim dayağı hak ediyor? Nefes alamıyorum. Gel döv. Hadi vursana"
diyerek tepki gösterdi. O sırada hastanede bulunan polis memuru duruma müdahale
etti. Soner K., koridorda sıranın kendisine gelmesini bekledi. Merve B.'nin,
Soner K.'ye "Git buradan" demesi üzerine bu kez tartışma yeniden başladı.
Soner K., "Sen kimsin?" diyerek cevap verdi ve odaya girerek iddiaya
göre, doktorun üzerine yürümeye çalıştı. Hastanenin güvenlik görevlileri ise,
olaya müdahale ederek Soner K.'yi acil servisten çıkardı ardından da başka bir
odaya aldı
İFADESİNDE "SİNİRLENDİM" DEDİ
Yaşananlardan sonra Soner K., polis merkezine giderek, Merve B.'den şikayetçi
oldu. Olaya ait kamera görüntüleri incelediğinde müşteki Soner K., şüpheli sıfatıyla
mahkemeye çıktı. Soner K., mahkemede verdiği ifadesinde, epilepsi hastası olduğu
için hastanede önceliği olduğunu, doktorun 'Dışarı çık' demesi üzerine sinirlenerek,
"Sizi boşuna dövmüyorlar" dediğini, doktora yönelik tehdit edici söz
kullanmadığını söyledi.
SAVCI KARARA İTİRAZ ETTİ
"Kadına karşı tehdit" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk
edilen Soner K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz eden
savcı, Soner K.'nin tutuklu yargılanmasını talep etti