O bölgede yükseklerde kar, sahillerde hortum görüldü

Trabzon'un Sürmene ilçesi açıklarında öğle saatlerine doğru deniz üzerinde oluşan hortum, birçok noktadan görüldü.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınan hortumlar, karaya yaklaşmadan yok olurken, hortumu kaydeden vatandaşlar bir anlık korku yaşadılar. Evinin balkonunda otururken olaya şahit olan İsmail Kılıç isimli vatandaş, "Ben önceden bunu hep televizyonlarda izlerdim. İlk kez canlı olarak bir hortum gördüm. Telefonumu alıp hemen çektim. Korku verici bir olay" şeklinde konuştu.