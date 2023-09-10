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Aydınlı öğretmen son tatilinde kalbine yenildi

Aydın'ın Çine ilçesinde öğretmenlik yapan 45 yaşındaki Mustafa Çelik, okullar açılmasına saatler kala hayatını kaybetti. Mustafa öğretmenin ani ölümü yakınlarını e sevenlerini üzdü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 13:22, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 13:24
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Aydınlı öğretmen son tatilinde kalbine yenildi

Edinilen bilgiye göre; Çine Muhsin Kalkan Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nde muhasebe ve finansman öğretmenliği yapan 2 çocuk babası 45 yaşındaki Mustafa Çelik, okullar açılmadan önce arkadaşları ile balığa gidip tatilin son haftasını değerlendirmek istedi. Bodrum açıklarına giden Çelik ve arkadaşları bir tekne ile denize açılıp balık tutmaya başladılar. Bir süre sonra aniden rahatsızlanan Mustafa Çelik hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda Mustafa Çelik'in kesim ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenazesi Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'nda otopsiye alındı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan Mustafa Çelik'in Çine'de görev yaptığı okul ve lojmandaki komşularından helallik alındıktan sonra memleketi İncirliova'da toprağa verileceği öğrenildi.

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