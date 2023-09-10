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Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ndeki diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın ev sahipliğindeki 2023 G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen diplomasi trafiği yürüttü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 13:37, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 13:39
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Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ndeki diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Delhi'de 9-10 Eylül'de gerçekleştirilen zirve dolayısıyla ilk teması, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile oldu.

Konakladığı otelde Kişida Fumio'yu kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ev sahibi Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki karşılama töreninde ayaküstü sohbet etti.

Erdoğan, zirvenin ilk gününde iki oturuma katılırken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüştü, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gün, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Meksika Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro'nun yer aldığı MIKTA toplantısında, "Hemen her gün 'ifade özgürlüğü' kılıfıyla 2 milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemez. Hangi dine mensup olursa olsun insana saygı duyan herkesin buna itiraz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ifade etmeyi sürdüreceğiz." mesajını verdi.

Erdoğan ayrıca, "Küresel sistemdeki adaletsizlikler büyürken, uluslararası kuruluşların bu sorunlara çözüm üretme kabiliyeti ise maalesef azalıyor. Bu tablo çatışmaların barışçıl yollardan çözümü, daha adil bir dünyanın inşa edilmesi, çok taraflılığın güvence altına alınması noktasında bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Her fırsatta dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' tespitimizin gerisinde işte bu durum vardır." ifadesini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Zirvenin ikinci gününde G20 ülkelerinin liderleriyle Mahatma Gandhi Anıt Mezarı'nı ziyaret eden Erdoğan, zirvenin üçüncü oturumunun ardından "kapanış oturumu" ile "dönem başkanlığı devir teslim dönemi töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci gününde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve zirveye özel davetle katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

Erdoğan'ın Selman ile görüşmesinde, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler, Sisi ile görüşmesinde, Türkiye-Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni işbirlikleriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüşmede, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün süren zirvedeki temaslarını Hindistan Başbakanı Modi'yi kabulü ile tamamladı.

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