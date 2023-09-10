Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu bakım uçuşu gerçekleştirdi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, ATAK helikopteriyle terör başta olmak üzere suç ve suçlulara karşı daha etkin mücadele ediyor. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 2023-2024 uçuş yılı açılışı kapsamında Havacılık Şube Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Hava araçları hakkında bilgi alan Kaya, Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopteri pilotu komiser Özge Karabulut'un kullandığı ATAK helikopterinin bakım uçuşunu seyretti. Bakım uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Karabulut'u tebrik eden Kaya, yeni uçuş yılının kazasız ve başarılarla geçmesi temennilerini dile getirdi.