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Kaldırım taşıyla dişlerini kırdılar, yardıma gidenin kulağını kestiler

İstanbul Sultangazi'de bir grup, 15 yaşındaki Merve ve arkadaşlarını taciz etti. Saldırganlardan biri kaçmaya çalışan Merve'yi kaldırım taşıyla yaraladı. Merve'nin yüzüne 5 dikiş atılırken, ona yardım etmeye çalışan arkadaşı da dövüldü, bıçakla kulağı kesildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 14:38, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 14:39
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Kaldırım taşıyla dişlerini kırdılar, yardıma gidenin kulağını kestiler

15 yaşındaki lise 2. sınıf öğrencisi Merve, ders kitapları almak için evden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla İstanbul Sultangazi'deki parkta buluştu.

Çocuklar banklarda otururken yanlarına gelen bir grup, kızları taciz etmeye başladı. Aralarından biri arkadaşlarıyla uzaklaşmaya çalışan Merve'ye kaldırım taşı fırlattı. Yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olayı anlatan anne "Taşı kızımın yüzüne atıyor. 5 dikiş burnunda, dişleri kırık, 5 tane diş yok yani. Daha bu çocuk 15 yaşında. Çocuğumuzu okula da gönderemeyeceğiz. Bu çocuklar niye rahatsız ediliyor, darp ediliyor?'' dedi.

Aileye göre olay örtbas edilmeye çalışıldı.

Merve'nin babası ise, "Saat 15.30 civarında telefon çalıyor. Arayanlar kızımın rahatsızlandığını, araba çarptı gibi bir şey söyledi. Meğer yani çocuğumu yaralayan şahsın babasıymış. Almış apar topar olayı örtbas etmek için hastaneye götürmüş. Biz olaya sonradan dahil olduk. Yani tabii hepsinden şikayetçiyiz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz.'' diye konuştu.

Duruma müdahale etmeye çalışan bir başka genç de aynı grup tarafından dövüldü, bıçakla kulağından yaralandı.

Arbede sırasında kulağı kesilen Ç.İ., ''Orada çocuklar biri beni darp etti. Ondan sonra biz oradan tekrar yerimizi değiştirdik. Kaçtık buraya geldik ama peşimizden geldiler. Tam burada daha kalabalık bir grupla tekrardan bir arbede yaşandı, burada darp edildik. O arada gelen bir taş da Merve'nin yüzüne geldi. Durum kötü, tam bu alanda bayıldı kendisi. Benim de burada tam kulağım yarıldı.'' ifadelerini kullandı.

Saldırganlarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

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