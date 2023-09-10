Genç mimarın şüpheli ölümü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arkadaşları ile kamp yapan 32 yaşındaki iç mimar Bartu Can ölü bulundu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 14:44, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 14:43
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Yumurtalık Kayalıkları bölgesinde arkadaşları ile kamp yapan iç mimar Bartu Can, sabah saatlerinde hareketsiz bulundu.
Can'ın arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
İncelemede, Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazede kesici veya delici alet ile ateşli silah izi bulunmazken, kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.
Soruşturma sürüyor.