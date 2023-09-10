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Celal Şengör: İstanbul yıkılacak, Yağmalar başlayacak..

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ün, İstanbul'dan taşınacağını açıklamıştı. Şengör'ün bu sözleri gündeme oturmuştu. Şengör'den konuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Haber Giriş : 10 Eylül 2023 15:07, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 15:09
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Celal Şengör: İstanbul yıkılacak, Yağmalar başlayacak..

İstanbul'dan Çanakkale'ye taşınacağını açıklayan Şengör'e bazı kesimler destek verirken bazı kesimler tepki göstermişti.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube'da yaptığı programa katılan Şengör bu konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Şengör şunları söyledi:

İstanbul'da deprem oldu. Nişantaşı'ndan yangınlar çıktı düşün. Herkes sokakta, nereye kaçacak? Nasıl kaçacak? Yemeğini nerden temin edecek, suyu nereden bulacak?

Kaçamazsın. Ben Boğaz'da oturuyorum ben de kaçamam. Yağmalar başlayacak, ırza geçmeler başlayacak. İstanbul'da senin Afgan nüfusun ne kadar? Düşünebiliyor musun?

Benim derdim benim evim yıkılacak değil; İstanbul yıkılacak. Sonra çok ciddi sıkıntılar başlayacak.

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