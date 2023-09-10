Türk öğrenciler madalyalarla döndü

Bakan Kacır, yaptığı yazılı açıklamada, TÜBİTAK BİDEB bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında astronomi ve astrofizik dalında Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen genç bilim insanlarının katıldıkları olimpiyatta Türk bayrağını gururla dalgalandırdığını kaydetti.

TÜBİTAK olarak ilk kez katıldıkları olimpiyatta, Türkiye'yi temsil eden öğrencilerden Tuna Tülümen'in gümüş, Egemen Sarıtekin, Mehmet Öztürk ve Yiğit Karaca'nın bronz madalya kazandığını anlatan Kacır, Kaan Üstün'e ise mansiyon ödülü verildiğini söyledi.

Kacır, 89 ülkeden 355 öğrencinin katıldığı 35. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrencilerden Fatih Solak'ın gümüş, Cengiz Eray Aslan, Çağan Ahmet Yanmaz ve Berke İnan Tol'un ise bronz madalya kazandığını ifade etti.

Türkiye'nin bilim dünyasında yarınlarının teminatı olan öğrencileri tebrik eden Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm bu başarılar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle birlikte yıllardır ortaya koyduğu siyasi irade ve Türkiye'ye çizdiği vizyon sayesindedir. Şimdi biz uzay alanındaki yetkinliklerimizi çok daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Uzayı sadece birkaç ülkenin oyun sahası olmaktan çıkarmayı hedeflediğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken en büyük güvencemiz siz gençlerimiz olacaksınız. Bu vizyonla sistematik ve kararlı bir şekilde gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile gençlere sağladıkları desteğin süreceğini vurgulayan Kacır, olimpiyatlara katılarak ülkeyi gururlandıran tüm öğrencileri, ailelerini, öğretmenlerini ve emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

🌌 İlk kez katıldığımız Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatında Tuna, Egemen, Mehmet , Yiğit ve Kaan gururumuz oldu.🥉🥉🥉🏅



💻 Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatında ise Fatih, Cengiz Eray, Çağan Ahmet ve Berke İnan madalya kazandı.🥈🥉🥉🥉



Öğrencilerimizi,. pic.twitter.com/Lc5gs2QZGo Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) September 10, 2023

Gençlere destek sürecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da coğrafyanın ve kültürün gökbilim alanında asırlar önce bütün dünyanın örnek aldığı astronomları ve bilim insanlarını yetiştirdiğini, dünyanın ilk ve örnek gösterilen rasathanelerine ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin ilk kez katıldığımız bir organizasyonda elde ettikleri başarılar onlara duyduğumuz güvenin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. TÜBİTAK olarak, gençlerimizi geleceğin bilim insanları olarak yetiştirmeye ve onlara destek olmaya devam edeceğiz."