Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nin kapanışı konserle yapılacak

Çubukabad Parkı'nda düzenlenen festival kapsamında çeşitli derneklerin kurduğu stantlar dikkati çekiyor.

Çubuk Belediyesinin verdiği destekle stant açan Çubuk Terör Mağdurları Derneği üyeleri, şehitlerin hatıralarını ziyaretçilerle paylaşıyor.

Dernek başkanı Zeki Avan, festivale katılmaktaki amaçlarının şehitlerin isimlerini yaşatmak olduğunu belirtti. Bu yılki festivalin de güzel geçtiğini aktaran Avan, şöyle konuştu:

"Festivale gelenler standımıza gelerek şehitleri görüyorlar. Aileleriyle gelen ziyaretçilerimiz, çocuklarıyla birlikte gelip tek tek şehitlerin fotoğraflarına bakıyorlar ve dua ediyorlar. Bu sene standımıza ziyaretçi çok oldu. Burada şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte şehitliği ve gaziliği anlatmaya çalışıyoruz. Çubuk, şehitler diyarıdır. 77 şehit verdik. 41 de gazimiz var. En çok şehidi ve gazisi olan bir ilçedir. Vatana ve milleti için evladını veren bir ilçedir. İlçemiz, devletin ve milletin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir."

- Öğrenciler için gözleme satıyorlar

Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği üyeleri, Çubuklu üniversite öğrencilerine destek olmak için stant kurdu.

Dernek başkanı Hatice Erkan, festivalin bu noktada kendilerine çok önemli katkı verdiğini belirtti.

Stantlarının büyük rağbet gördüğünü dile getiren Erkan, şunları söyledi:

"Sağ olsun belediyemiz bize bu yıl da stant açarak destek verdi. Burada hanımlarımızın becerisi olan hamur işleri yaparak elde ettiğimiz gelirle üniversite öğrencilerimize burs vereceğiz. Kavurma, gözleme, bazlama, höşmerim gibi Çubuk'un yöresel ürünlerini satarak elde ettiğimiz gelirle de öğrencilere burs veriyoruz."

Kendilerine başvuran Çubuklu öğrencilerin ihtiyaç sahibi olup olmadığını araştırdıklarını ve ihtiyaç sahibi olduğunu belirledikleri öğrencinin hesabına her ay burs yatırdıklarını anlatan Erkan, amaçlarının daha çok ihtiyaç sahibi öğrenciye burs vermek olduğunu ifade etti.

Festival, bu akşam Özgür Can Çoban ile Kaan Aydos'un sahne alacağı konserle sona erecek.