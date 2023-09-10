Emine Erdoğan'dan, G20 Liderler Zirvesi paylaşımı

Zirveler vesilesiyle lider eşleri olarak deneyimlerimizi paylaşıyor, dostluklarımızı güçlendiriyoruz. G20 Liderler Zirvesi'nde, kültürler beşiği Hindistan'ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duydum. Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız.. pic.twitter.com/W6Z99yeq8k

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zirveler vesilesiyle lider eşleri olarak deneyimlerimizi paylaşıyor, dostluklarımızı güçlendiriyoruz. G20 Liderler Zirvesi'nde, kültürler beşiği Hindistan'ın değerlerini tanımak ve renkli geleneklerini tecrübe etmekten mutluluk duydum. Samimi ev sahipliklerini unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

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