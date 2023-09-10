Yangının dumanı nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 1 ölü, 36 yaralı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının olduğu bölgede 8 otomobil, 3 tır ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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