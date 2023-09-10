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Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'

Edirne'nin Keşan ilçesinde çarşamba günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan öğretim görevlisi Gökcan Tazeler (37), Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kocaçeşme köyünde bulundu. Sağlık durumu iyi olan Tazaler, "Biraz sorunlarım vardı, kafamı toplayıp, yalnız kalmak istedim. Kocaçeşme halkı tarafından bir süre misafir edildim. Sağlık durumum iyi, kimse merak etmesin. Ailemle mutlu bir hayata başlamak üzere evime dönüyorum" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 16:55, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 16:56
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Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Gökcan Tazeler'den, çarşamba günü, saat 10.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki Zirve Konutları'danki evinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Tazeler için arama çalışması başlatıldı ancak hiçbir ize rastlanmadı. Tazaler, kaybolduktan 5 gün sonra Keşan'a 34 kilometre uzaklıktaki Gelibolu ilçesine bağlı Kocaçeşme köyünde bulundu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Tazeler'in akrabaları köye gidip Gökcan Tazeler'le görüşerek, kendisini evine getirdi.

'SAĞLIK DURUMUM İYİ'

Sağlık durumu iyi olan Gökcan Tazeler, "Biraz sorunlarım vardı, kafamı toplayıp, yalnız kalmak istedim. Kocaçeşme halkı tarafından bir süre misafir edildim. Sağlık durumum iyi, kimse merak etmesin. Ailemle mutlu bir hayata başlamak üzere evime dönüyorum" diye konuştu.

Mustafa Helvacıoğlu ise "Günlerdir kayıp olan genç akademisyenimiz Gökcan Tazeler'i her türlü imkanlarımızı kullanarak endişeli ailesi ve yakınları ile karış karış aradık. Umudumuzu hiç kaybetmedik, kolluk kuvvetlerimizle aradık ve sonunda bulduk. Gökcan kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun diler, kayıp arama çalışmaları sırasında destek olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Gökcan Tazeler'in eşi Damla Suna Tazeler de eşinin bulunmasından dolayı büyük sevinç yaşadı.

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