Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı

Yerel seçimlere 6 ay kala Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Ankara adayını açıkladı.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş oldu.

YAVAŞ GEÇEN HAFTA ADAYLIĞINI İLAN ETMİŞTİ

Mansur Yavaş geçen hafta katıldığı bir törende yeniden aday olmak istediğini açıklamış ve şöyle konuşmuştu: Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara'da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya hakkımız yok. Allah nasip ederse, sizler de bize destek olursanız, seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum.